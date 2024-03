I 57 asinelli sono salvi. Asta all’ultimo rilancio, hanno vinto gli animalisti

SAN POSSIDONIO (Modena)

I 57 asinelli della località di San Possidonio sono salvi. Scongiurato il timore che i capi equini potessero finire alla macellazione, dopo che il Tribunale di Modena, che li aveva posti sotto sequestro il 27 ottobre scorso e ne aveva disposto l’aggiudicazione attraverso un’asta in modalità telematica asincrona che si è effettuata ieri.

"Sono ancora a casa loro" è il grido di gioia che ha lanciato Daniele Campagnoli, il vecchio proprietario, cui erano stati sottratti per il fallimento di una sua società, alla chiusura dell’asta, seguita con comprensibile apprensione per i continui rilanci. Secondo Horse Angels odv, l’associazione riconosciuta per la tutela degli equini dal Ministero della Salute, che aveva lanciato nei giorni scorsi una operazione di crowdfunding, per la loro sopravvivenza e riconsegnarla a Campagnoli, è stata una battaglia "tirata". Iniziata la mattina di ieri alle 10.00 è terminata solo poco dopo le 16.30. Dalla base iniziale di 14.250 euro per l’intero lotto, con un rilancio minimo di 500 euro, si è arrivati ad assegnarli alla cifra di 33.000 euro, cui saranno da aggiungere le spese legali.

"Gli asinelli di San Possidonio sono salvi grazie all’enorme ribalta che hanno avuto e alla grande sottoscrizione popolare – commentano dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) – e ci rallegriamo per questo lieto fine, ma ribadiamo come sia inaccettabile che gli animali finiscano all’asta tra automobili, biciclette, banconi industriali e merci varie". Gli asinelli ora potranno vivere tutelati e circondati da cure e amore e, come spiega Horse Angels, "potranno essere anche adottati a distanza per garantire loro una vita sicura e dignitosa".

La loro sorte sembrava segnata e c’era il timore, denunciato sia da Oipa che Horse Angels, che gli asinelli potessero finire alla macellazione (solo 8 esemplari, infatti, non risultavano macellabili ndr). "Ora con i fondi in più raccolti – fanno sapere da Horse Angels – si potranno volturare gli equini in anagrafe come non macellabili e aiutare Daniele a inserirli in un progetto sociale per il quale gli asini possano almeno in parte automantenersi". "Sono contento da matti – dice Campagnoli – per me è come una nascita".

Alberto Greco