I 60 anni del Policlinico Festa ai Giardini Ducali: sul palco il primo nato nella nuova struttura

Una serata di ricordi, emozioni e divertimento quella di martedì nella splendida cornice dei Giardini Ducali per il primo appuntamento con le Celebrazioni dei 60anni del Policlinico di Modena. Sul palco sono saliti Andrea Barbi, Andrea Mingardi, Marco Ligabue e il maestro Maurizio Tirelli col loro spettacolo Salutami il marziano. Davanti a quasi trecento persone i ricordi e gli aneddoti hanno reso davvero magica una serata di festa che ha voluto stringere un abbraccio tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, le istituzioni e tutta la cittadinanza. Uno dei momenti più toccanti della serata è stato proprio l’abbraccio tra due cittadini, entrambi nati il 17 luglio del 1963, che non si erano mai incontrati prima ma: Rossano Zambelli, ultimo bambino nato all’ospedale civile (alle 7 di mattina) e Marco Salvatori il primo nato nel Nuovo Policlinico (8,30) in pieno trasloco. "È un’emozione essere qui. Mi hanno sempre raccontato questa storia e nel mio album fotografico lo stralcio del giornale che è stato proiettato stasera durante la trasmissione – ha ricordato Rossano Zambelli – Io sono di Vignola, uno dei miei figli è nato al Policlinico, quando abbiamo avuto bisogno per i nostri famigliari abbiamo sempre trovato risposte. È bello sapere che esiste una struttura come il Policlinico che, insieme all’Ospedale Civile di Baggiovara, è un punto di riferimento per tutti".

"Mia mamma racconta sempre la storia della mia nascita – ha commentato Marco Salvatori – che è stata piuttosto movimentata. Il travaglio, infatti, è iniziato all’ospedale vecchio, che stava chiudendo, così ì medici hanno deciso di trasportarla al Policlinico. Quando sono arrivati era tutto ancora imballato, nuovissimo. Questo invito è giunto gradito e inaspettato. Avevo letto che avrebbero fatto qualcosa per i 60 anni del Policlinico ma non pensavo che mi avrebbero cercato. Sono felice di essere qui. È anche bello partecipare a questa festa. Spesso la cattiva sanità è quella che fa notizia ma noi in Italia e a Modena in particolare abbiamo tantissime eccellenze che vanno conosciute e sostenute".

"Il progetto del Policlinico era degli anni Trenta – sono state le parole del sindaco Gian Carlo Muzzarelli– poi nel 1950 Alcide De Gasperi venne a fare un comizio e il sindaco Corassori glielo consegnò. L’anno successivo il Ministro dei Lavori Pubblici venne a posare la prima pietra. Questo è il modo con cui bisogna lavorare assieme, tutelare la comunità per il bene della comunità stessa. Il Policlinico è diventato un grande riferimento, prima come luogo più accogliente, poi la formazione con l’Università per creare i professionisti capaci di dare un po’ di speranza a chi ha bisogno, infine le tecnologie e lo straordinario personale che ha affrontato l’emergenza del Covid".

"Per me pensare al Policlinico come qualcosa che ha già 60 anni mi fa riflettere – ha proseguito Claudio Vagnini – al di là di quanto si possa notare nelle pareti esterne, dentro abbiamo una realtà straordinaria che forse nemmeno nel 1963 ci saremmo sognati di avere oggigiorno: 70 tipologie di specialità, un elevato numero di professionisti, una scuola di formazione di alto livello. Ci sono professionalità che si sono formate a Modena per poi andare a insegnare in giro per il mondo come gestire la salute. Veniamo da un periodo Covid in cui come Azienda siamo riusciti a mantenere la barra dritta. Nel frattempo, stiamo crescendo con progetti importanti, anche in tutta la parte che concerne l’umanizzazione, ovvero nel creare un nuovo rapporto con i pazienti".