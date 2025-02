I 90 anni di Mirella Freni: "Solo sul palco esprimeva i sentimenti che aveva dentro"

Micaela, oggi la sua mamma come festeggerebbe il compleanno? "Io credo che sarebbe rimasta a casa, facendosi portare una bella torta con le candeline. Avrebbe chiamato tutti noi, i suoi familiari e i suoi nipoti, e sarebbe stato tutto molto semplice, molto normale. Perché mia mamma era così....". Micaela Magiera sfoglia con noi il libro dei ricordi, proprio oggi che la sua indimenticabile mamma, Mirella Freni, compirebbe 90 anni. "In questo mese unisco tre anniversari – dice –. Il compleanno della mamma, i 70 anni dal suo debutto che avvenne il 3 febbraio 1955 proprio al teatro Comunale, e 5 anni dalla sua scomparsa, il 9 febbraio 2020". Passa il tempo, ma non passa l’ammirazione e l’affetto per una cantante che ha commosso il mondo. Pur rimanendo sempre, indiscutibilmente, un’antidiva.

Proprio qualche giorno fa, sui social, mi è comparso un video della sua mamma con Luciano Pavarotti. La loro leggendaria "Bohème"... "È vero, capita anche a me di leggere tanti ricordi sui social. E mi emoziona vedere come, anche a distanza di anni, ci sia tanto amore nei confronti della mamma. Ogni volta mi rincuora".

Com’era davvero Mirella Freni? "Anche se può sembrare un paradosso, penso che la sua fosse una personalità molto contrastata, quasi contraddittoria. Era nata in una famiglia semplice, alle case popolari, e fu bambina negli anni difficili della guerra. Come tutti i suoi coetanei, è cresciuta dovendo sfidare le paure e le insicurezze, quelle insicurezze e fragilità che si è portata dietro. Ma non le mostrava, anzi a volte dimostrava una sicurezza perfino eccessiva".

Nel suo libro ’La bambina sotto il pianoforte’, lei ha scritto che "solo sul palcoscenico poteva mostrare la sua natura più intima". Perché? "Sì, perché solo sul palcoscenico poteva esprimere tutta quella gamma di sentimenti che lei teneva dentro. E soltanto così quei sentimenti sono riusciti ad arrivare al pubblico con tanta forza e tanta sincerità".

Qual è stato l’insegnamento più bello che ha ricevuto dalla mamma? "L’onestà estrema. La mamma era intransigente con se stessa ma anche con noi. Non voleva storie. Mi sento molto ricca per avere acquisito dei modi anche schietti, così come dal papà (il maestro Leone Magiera, ndr) un fare a volte più aristocratico. Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato la semplicità nel vivere che ho cercato di trasmettere anche ai miei figli".

Ricorda una serata speciale con la mamma? "Oh sì, non posso dimenticare la ‘famosa’ sera del 1964, quando la mamma fu fischiata nella ‘Traviata’ alla Scala. Io c’ero: mi aveva detto di restare a casa, fma la nonna aveva comperato i biglietti. Quando partirono i fischi, in loggione infuriò una battaglia: c’era gente che urlava, che si picchiava, mi sembrava cascasse il teatro. Alla fine andammo in camerino e c’era anche Luciano che era stato scritturato come ‘doppio’ di Renato Cioni, e lui disse ‘Eh, è andata così’. Da quell’esperienza la mamma imparò che le grandi carriere si fanno anche dicendo dei no".

E una serata più brillante? "Sicuramente quella della ‘Figlia del Reggimento’, sempre alla Scala, nel 1968. Freni e Pavarotti sul palco: lui l’aveva già cantata con la Sutherland, per lei era un debutto. Ero seduta in platea accanto all’Adua, la moglie di Luciano, e ci tenevamo per mano, terrorizzate. Allora la Scala era come un’arena. Temevamo problemi, e invece fu un trionfo. Una meraviglia".

Cosa custodisce della mamma? "Mia mamma, nei suoi anni di carriera, ha conservato di tutto: ho ritrovato foto di scena, programmi, ritagli di giornale con le recensioni, libretti e partiture con le annotazioni. Non ho molti costumi di scena, solo qualche oggetto come lo scialle di Mimì che Franco Zeffirelli regalò alla mamma, e il manicotto che le donò Dominique Meyer alla Wiener Staatsoper. E conservo tanti abiti da concerto".

Come valorizzare tutti questi ricordi? "Sto pensando a una catalogazione e a una possibile digitalizzazione dei materiali, perché possano essere fruibili da tutti, anche a distanza. Anche per questo, con alcuni amici, abbiamo creato l’Associazione Mirella Freni, che è nata solo pochi giorni fa".

Quali saranno gli intenti? "Vogliamo promuovere la cultura della musica. Personalmente, vorrei che già i bimbi più piccoli potessero appassionarsi all’opera, come se fosse una favola. E soprattutto regalando loro un pizzico di bellezza, in questo tempo difficile. La stessa bellezza che io ho vissuto fin da bambina".