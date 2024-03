I baby di mister Bigica cercano punti playoff a Monza

Cerca in trasferta, dopo aver ‘sbagliato’ le ultime due gare in casa, altri punti per consolidare la sua posizione in zona playoff, la Primavera del Sassuolo. La squadra di Emiliano Bigica è impegnata oggi alle 15 a Monza per una gara sulla carta alla portata: i brianzoli, infatti, hanno raccolto appena 9 punti nelle loro 12 gare casalinghe vincendone solo una, a novembre. "Ma il Monza ha valori importanti, soprattutto nel reparto offensivo che è tra i più prolifici del campionato e nella varietà dei giocatori di cui dispone. Quindi – le parole di Bigica alla vigilia - massima concentrazione e voglia di raggiungere qualcosa di importante. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo cercare di puntare al massimo per migliorare ancora la nostra classifica". LA GIORNATA. Cagliari-Juventus 1-0; Lecce-Fiorentina 1-1; Roma-Inter 1-1; Torino-Genoa 4-3; Sampdoria-Hellas Verona 1-2; Milan-Lazio; Atalanta-Frosinone; Bologa-Empoli; Monza-Sassuolo LA CLASSIFICA. Inter 51 p.ti; Roma 47; Lazio* 44; Atalanta*, Torino 43; Sassuolo* 40; Milan*, Hellas Verona 37; Cagliari 36; Genoa 35; Fiorentina 33; Empoli*, Juventus 32; Lecce 28; Sampdoria 25; Monza* 23; Bologna*, Frosinone* 20 (*una gara in meno)