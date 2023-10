I ballerini andalusi sul palco contro il bullismo. Due spettacoli nel weekend con le orchestre

Doppio impegno nel weekend per i ragazzi spagnoli della Scuola di Musica e Danza di Lucena, città di 43mila abitanti della Andalusia nella provincia di Cordoba, conosciuta per secoli come "città degli ebrei", dove è fiorita questa apprezzata realtà artistica. I giovani artisti andalusi sono in Italia in occasione dello scambio tra la Scuola di Lucena e i ragazzi delle orchestre di chitarre della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli dei comuni dell’Area Nord. Durante il loro soggiorno porteranno in scena uno spettacolo avvincente di danza e musica, denso di significati e rivolto alla contemporaneità, che si chiama "Pulso". E’ dedicato al tema del bullismo, cyberbullismo e del rapporto di giovani e adulti con i social network. Un messaggio di speranza per le vittime di bullismo e cyberbullismo che ha l’obiettivo di mostrare un’altra possibile realtà, dove l’empatia e il rispetto, la libertà di espressione e la legittimazione degli adolescenti a essere sé stessi possano essere possibilità concrete, dove si possa fare ciò che si desidera senza il timore di essere attaccati. Due le date in cui si esibiranno: questa sera alle 21.00 a Medolla al Teatro Facchini, introdotti sul palco dall’Orchestra di Chitarre e Accordi di Pace; e domani sera alle 18.00 al Pala Round di San Felice, in cui i ragazzi spagnoli saranno preceduti dai colleghi italiani della Young Guitar Orchestra.

Alberto Greco