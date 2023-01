I balli mistici dervisci tra arte e filosofia

Il coreografo e performer turco Ziya Azazi è protagonista stasera alle 21 all’auditorium Rita Levi Montalcini con le danze della tradizione sufi nello spettacolo intitolato "Dervish", composto dai due lavori coreutici "Azab" e "Dervish in progress" organizzati da ATER Fondazione per la stagione teatrale mirandolese. Ziya Azazi, nato nel 1969 a Antiochia in Turchia, nelle due performance mostrerà le influenze sulla danza del Sufismo, una filosofia esistenziale mistica che studia tra l’altro la casualità dell’esistenza dell’uomo, un essere che ha bisogno di crescere e di essere illuminato. Alla base del suo spettacolo ci sono le danze della tradizione sufi e il Sufismo, può spiegare meglio tutto ciò? "Dervish è composto da due performances, la prima è Azab e la seconda è Dervish in Progress costruite nel modo che vedrete perché io sono stato influenzato dal Sufismo, una filosofia esistenziale, nella mia formazione di danzatore e di uomo. Il misticismo è il nucleo del Sufismo che esplora la ragione della creazione dell’uomo e dell’universo in cui vive. Secondo questa filosofia che studia la casualità dell’esistenza, l’uomo è un essere che ha bisogno di crescere e di essere illuminato. Dervish per me è il porto di arrivo di questo percorso". Cos’è il Sufismo per chi non lo conosce? "E’ composto da 4 porte, la Legge, il Cammino, la Consapevolezza e il Discernimento. La prima è il gradino più basso del viaggio cui segue la porta del Cammino, dove il pensiero diventa una pura entità matura attraverso la pratica e la ripetizione. La porta della Consapevolezza è il punto dove si giunge alla pura realtà e si trasmette conoscenza agli altri: Azab descrive lo sforzo dell’uomo nell’attraversare queste tre porte. Tutta questa ricerca filosofica e artistica viene portata sul palco". E la quarta porta? "E’ quella del Discernimento con la conclusione del viaggio. La seconda parte dello spettacolo, Dervish in Progress appunto, parte da quest’ultima porta. Qui il senso di completezza e di gioia saranno visibili in ogni mio movimento. La chiarezza del corpo sul palco si fonde con l’imprevedibile movimento della gonna che indosserò. La grazia della rotazione riflette il luogo in cui la mia mente si trova nel compiersi di questo viaggio: dunque una volta superate le tre porte di Azab lo spettacolo si conclude con Dervish in Progress". In anni complicati per le professioni culturali e dunque per la danza che momento vive questa forma artistica del corpo? "Non ho mai seguito il main stream e la moda, ma sempre e solo il mio lavoro, le mie idee per cui non voglio dare giudizi su questo: ogni artista deve seguire la propria vocazione. Per quanto mi riguarda io mi sforzo di unire est e ovest, passato e presente, contemporaneo e tradizione, ambito artistico e spirituale, cognitivo ed emozionale, cercando di creare i miei spazi".

Stefano Luppi