I bambini imparano a fare i biscotti

Undici classi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (6 di Cavezzo, 2 di San Prospero e 3 di Concordia) hanno partecipato ad un laboratorio per la produzione di biscotti. Il laboratorio, parte di un progetto educativo per spiegare ai bambini il valore che ha il cibo e ridurne lo spreco promosso dal Centro di Educazione alla Sostenibilità CEAS Tutti per la Terra di Ucman, si è svolto presso la sede di Auser Cavezzo a cura delle volontarie e dei volontari che da anni si impegnano per attività che coinvolgono tutta la comunità. Con semplici ingredienti, i bambini hanno potuto realizzare.