I bambini si confrontano con i grandi temi. Al Castello dei ragazzi i laboratori di ’FilosoFare’

Parte domani da Carpi la nuova edizione del progetto ‘FilosoFare. Filosofia con i bambini’, i laboratori filosofici della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, in collaborazione con il Polo bibliotecario modenese e il sostegno della Fondazione di Modena. Dal 2015, ‘FilosoFare’ ha permesso di organizzare centinaia di laboratori sul territorio e di coinvolgere 6000 bambini. In quest’edizione, da domani al 24 maggio e poi dal 4 al 18 ottobre, saranno oltre 40 i laboratori rivolti a piccoli e ragazzi tra i 4 e i 10 anni, con il coinvolgimento di 26 tra biblioteche e istituti culturali di Modena e provincia. Attraverso l’ampio programma di laboratori, i bimbi avranno l’opportunità di ‘FilosoFare’ su temi filosoficamente rilevanti: l’esercizio della libertà, il valore delle idee, il rapporto con la natura e i suoi equilibri, l’importanza del sogno e dell’immaginazione, l’insegnamento dei miti, la costruzione di una città ideale, l’uso delle tecnologie digitali. Gli appuntamenti prenderanno il via domani al Castello dei ragazzi di Carpi, con due laboratori animati da Luca Mori (alle 16 e alle 17.15). A condurre le sessioni laboratoriali saranno animatrici e animatori, che da anni si occupano di filosofia con i bambini: tra loro, Prisca Amoroso, Giorgio Borghi, Luca Mori e Alessia Pasquali (Amica Sofia). Il programma si completerà a ottobre.