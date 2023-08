I benefici dell’attività motoria "Così preveniamo le patologie"

Praticare attività fisica per prevenire le patologie croniche e ridurne le conseguenze, per contrastare la demenza senile, per aiutare adolescenti e anziani a socializzare con i loro coetanei. Sono solo alcuni degli ambiti d’intervento in cui si inserisce il servizio Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena . L’attività fisica - progettata e coordinata dagli operatori della Medicina dello Sport diretta da Gustavo Savino - viene sempre più spesso inserita come attività in alcuni percorsi terapeutici ed assistenziali. Uno degli ultimi progetti attivati dalla Medicina dello Sport riguarda l’attività fisica come leva per aiutare le persone a smettere di fumare.

Nei mesi scorsi è stato attivato un progetto sperimentale con i Centri antifumo Ausl di Modena e Castelfranco che prevede una specifica attività motoria adattata tra le attività dei corsi di gruppo per smettere di fumare. I partecipanti ai corsi vengono inviati nella sede della Medicina dello Sport a Modena dove, nella palestra del servizio, svolgono esercizi di attività motoria adattata coordinati dai chinesiologi. Da settembre i partecipanti avranno la possibilità di fare attività fisica all’aperto.