I biancorossi dilagano nella ripresa CERTALDO e CARPI si sfidano in una partita terminata 3-1 per i padroni di casa. Sall, Saporetti e Forapani segnano per i Carpi, mentre Gozzerini segna per i Certaldo. Ammoniti Zanaj, Tcheuna, Bruni, Calanca e Borboryo.