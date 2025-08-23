I bolidi in miniatura di casa nostra conquistano anche Taiwan

Automotive, glamour e innovazione sono il ’motore’ che consente a Modena di arrivare al traguardo in Asia riaccendendo l’entusiasmo tra collezionisti e appassionati.

I modellini delle più note auto e moto della Motor Valley emiliano-romagnola conquistano Tawain. Da giovedì scorso, in 7 mila punti vendita 7-Eleven Taiwan, la più grande catena di distribuzione dell’isola asiatica, viene lanciata la campagna dedicata alle prestigiose case automobilistiche e motoristiche della terra dei motori italiana, da Ferrari a Lamborghini, da Maserati a Ducati, fino a Pagani e Dallara.

I clienti potranno trovare migliaia di pezzi di dieci modellini pressofusi in scala 1:43 dei principali modelli di quattro e due ruote, realizzati nella Motor Valley, prodotti da Promotica e dalla controllata Grani & Partners. La campagna coinvolge anche accessori iconici griffati Lamborghini e Ducati, come ombrelli, borracce, borse a tracolla "per estendere la presenza dei brand alla vita quotidiana, rendendo il lusso accessibile a tutti –. spiega una nota –. Portando questi capolavori in miniatura nei negozi di Taiwan, Promotica e Grani & Partners grazie alla distribuzione di 7-Eleven rafforzano la fidelizzazione, trasformando gli acquisti in straordinari oggetti da collezione per un mercato senza limiti di età e passione".

7-Eleven promuoverà la campagna che vede protagonista la Motor Valley anche sui social media.