"I candidati ci dicano cosa pensano di Aimag"

San Prospero crocevia di giochi molto più ampi che guardano ben oltre i confini comunali. A dare la misura della posta in gioco di questa scadenza ammnistrativa del 25 e 26 maggio, strategica per l’intera Area Nord, ci ha pensato il Comitato "Aimag per il Territorio", gruppo di cittadini che si oppone alla cessione del controllo di Aimag alla società bolognese Hera. "La corsa per acquisire il controllo di Aimag da parte di Hera – spiega l’ingegner Alfonso Dal Pan, una delle voci del Comitato - subirà una forte accelerazione a partire da maggio per arrivare a chiudere l’intera operazione entro giugno. Perché tanta fretta per una scelta così importante che appare irrispettosa di un Comune che ha pari dignità degli altri soci e viene tagliato fuori dalle doverose valutazioni degli atti che i consiglieri eletti non avranno il tempo di esaminare ed approfondire. San Prospero possiede l’ 1,62% delle azioni di Aimag ed anche dopo l’aumento di capitale, che porterà Hera a circa il 41% ed Aimag al 51%, rimarrà con circa l’1,3%. Le scelte che San Prospero farà su Aimag possono assumere una rilevanza anche a dispetto della piccola percentuale posseduta (un No di San Prospero all’accordo fa sfumare il Patto di Sindacato che determina il controllo pubblico del 51% come chiesto da Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ndr). Auspico che i candidati sindaco si pronuncino con chiarezza in proposito". Da ciò l’invito che Il Comitato Aimag per il Territorio ha pubblicamente rivolto ai tre candidati sindaco, Bruno Fontana, Sauro Borghi ed Eva Baraldi di "comunicare la propria posizione in modo chiaro e trasparente", invitandoli ad un confronto pubblico prima delle elezioni, sul quale hanno finora ricevuto la sola disponibilità di Sauro Borghi. Silenzio sia da Fontana che Baraldi, la quale peraltro ha ricevuto l’endorsement della sindaca di Concordia (Pd), Marika Menozzi, una delle più strenue sostenitrici e componente dei sei sindaci che hanno lavorato a questo Patto tra Aimag ed Hera. Sostenitori ed avversari del territorio servito da Aimag guardano, dunque, a questa scadenza con un occhio davvero interessato. Quanto a Bruno Fontana, candidato sindaco della civica di centrodestra "San Prospero per il cambiamento", impegnatissimo negli incontri con le frazioni, nei giorni scorsi gli è giunto l’appoggio incondizionato e convinto dei tre leader provinciali di Fratelli d’Italia, attraverso il suo coordinatore Ferdinando Pulitanò, di Forza Italia, attraverso il segretario Piergiulio Giacobazzi, e di Lega, per bocca del suo esponente di spicco Guglielmo Golinelli.

Alberto Greco