I capolavori di Beethoven suonati dal mandolino

Vibrante, appassionata, già aperta a quel romanticismo che stava facendosi strada, la Sonata n. 9 per violino e pianoforte che Beethoven compose nel 1803 (e più nota come ’Sonata a Kreutzer’) è fra i suoi lavori più potenti e impegnativi. Ma forse non l’avete mai ascoltata... suonata da un mandolino. Accadrà oggi alle 18 all’auditorium della corale Rossini in via Borri, nel nuovo appuntamento della rassegna organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense, con ingresso libero. Protagonisti del concerto ’Musica & Passione’ due mandolinisti israeliani di talento, Roi Dayan e Dor Gidon Amran (anche al pianoforte): nel loro recital, eseguiranno uno speciale adattamento del capolavoro di Beethoven, oltre a un magnifico pezzo del mandolinista francese Vincent Beer-Demander e a una composizione originale dello stesso Dor Gidon Amran. Una fusione accattivante di tradizione e innovazione che porta il mandolino alla ribalta della scena classica.

s.m.