I carabinieri trovano l’auto rubata: "Grazie di cuore"

Modena, 30 maggio 2025 – È diventata una triste ‘moda’ alla Sacca: furti continui sui mezzi in sosta, tanto che i ladri sono arrivati a sradicare le portiere delle auto ma anche furti di costose vetture. Nei giorni scorsi una delle vittime, un giovane residente in via delle Suore, ha lanciato sui social decine di appelli per ritrovare la propria auto; una Volkswagen T-roc sparita nel nulla lo scorso sabato notte. Ieri, a sorpresa i carabinieri hanno chiamato il proprietario per avvisarlo che la vettura in questione era stata ritrovata.

Felicissimo ieri il giovane, Luca Laganà, ha ringraziato pubblicamente i militari. "Mi era stata rubata l’auto lo scorso week end, acquistata con tanti sacrifici e duro lavoro", sottolinea. Oggi (ieri, ndr) l’ho ritrovata grazie al lavoro dei carabinieri. Ho utilizzato qualsiasi tipologia di piattaforma per riuscire a ritrovarla – racconta. Ho inserito foto e annuncio su tutti i social e su pagine di annunci e, alla fine, sono riuscito a riavere la mia macchina. L’automobilista, originario di Salerno e da due anni a Modena per lavoro aveva fatto girare la voce ovunque e ormai aveva perso le speranze. "Mi hanno chiamato i carabinieri per avvisarmi che l’auto era stata ritrovata: non ci potevo credere", sottolinea ancora incredulo, mostrando la vettura.

Sono davvero contento e andrò a festeggiare. Oggi è una bella giornata". Felicissima anche la compagna, Raffaella Cardillo. "Viviamo in via delle Suore e nella notte tra sabato e domenica avevano rubato l’auto del mio compagno. Siamo subito andati dai carabinieri per presentare denuncia e abbiamo girato per Modena, con la speranza di avvistarla. Finalmente è arrivata l’attesa chiamata che ci informava del ritrovamento del mezzo: ringraziamo davvero tanto i carabinieri per il prezioso lavoro che hanno svolto".

La coppia ieri, una volta recuperata la vettura è uscita a cena per brindare al ritrovamento del mezzo, indispensabile per gli spostamenti di lavoro. Nel quartiere, però, la preoccupazione è tanta a fronte di continue razzie sulle vetture parcheggiate e danneggiamenti che non accennano a diminuire.

