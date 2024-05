"I Ciappinari costretti all’esilio a Spilamberto"

Scoppia a Vignola la polemica sui "Ciappinari", l’associazione giovanile che, poiché non ha più una propria sede a Vignola (prima era all’ex lavatoio di via Zenzano, in condivisione con il circolo Ribalta) ha traslocato a Spilamberto. Ad accendere la miccia della polemica l’ex assessore Mauro Smeraldi (la cui lista è in maggioranza), che rileva: "L’associazione "I Ciappinari" se ne va da Vignola per mancanza di una sede. Non si tratta di una "roba banale". I Ciappinari sono l’unica realtà giovanile spontanea che svolge attività sul territorio...Nel 2021 vinsero il bilancio partecipativo del Comune di Vignola, con un progetto di rigenerazione dei locali dell’ex lavatoio. Ma sono stati di fatto estromessi dall’uso e dalla gestione dei locali, per le lamentele dei vicini e per l’ansia di alcuni di tutelare un generico rapporto con l’Arci, possibile portatore di consensi elettorali. La vicenda pone anche un serio problema di regolarità della procedura del bilancio partecipativo. Fatto sta che i Ciappinari si spostano a Spilamberto. È allora necessario interrogarsi sulla incapacità di molte amministrazioni di risolvere le problematiche giovanili". Dall’amministrazione comunale replicano: "..dire che si fa poco a Vignola per i giovani è perlomeno ingeneroso... E’ vero tuttavia che i Comuni hanno poche risorse e che devono fare i conti con l’esistente... all’associazione I Ciappinari l’Amministrazione ha offerto diverse possibilità di sedi che, purtroppo, a loro non sono sembrate congeniali. Sempre l’Amministrazione li ha sostenuti in varie iniziative. Ultima in ordine di tempo la recente Jam session all’ex Lavatoio. Tra l’altro, hanno avuto come sede provvisoria gli spazi dell’ex bar della biblioteca Auris". Tuttavia, dalla stessa associazione non ci stanno e replicano tra l’altro al Comune: "Desideriamo esprimere il nostro disappunto. Contrariamente a quanto dichiarato dal Comune, non abbiamo ricevuto alcun’offerta realistica per una sede alla nostra associazione...Le uniche proposte di sedi che ci sono state avanzate sono risultate economicamente inaccessibili... In particolare, si è discusso per la nostra presa in carico dell’ex Ostello della Mora che richiedeva una spesa di circa 120.000€ per la ristrutturazione, una somma che non avremmo mai potuto sostenere senza compromettere le nostre altre attività e progetti. Ci auguriamo che questa situazione possa essere risolta nel rispetto della nostra volontà di continuare a contribuire attivamente alla vita culturale".

Marco Pederzoli