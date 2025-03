I cittadini: "Basta cantieri, non si vive più"

"Dopo avere passato un’intera mattinata a contatto con i cittadini, ad ascoltare le loro lamentele e raccogliere i loro suggerimenti in tema di caos del traffico e cantieri sparsi per Carpi senza alcun criterio, viene spontaneo farsi una domanda: la Giunta comunale vive la città o no?". Federica Carletti, presidente di Fratelli d’Italia Carpi e consigliere comunale, così commenta la mattinata di ieri dedicata al banchetto sotto al portico del Grano e alla raccolta firme sotto lo slogan ‘Viabilità in tilt: firma anche tu!’, finalizzata a chiedere all’Amministrazione "una maggiore oculatezza nella programmazione dei cantieri". "Il banchetto - spiega la Carletti - ha confermato ciò che, come Fratelli d’Italia, denunciamo da tempo: i cittadini sono esasperati dal traffico paralizzato e dalla totale mancanza di programmazione nei cantieri. Residenti, commercianti, pendolari, adulti, anziani, giovani, uomini e donne: tutti ci hanno raccontato le loro difficoltà quotidiane a causa di una gestione scellerata dei lavori stradali spesso male segnalati".

Rifacendosi ai discorsi pronunciati, "secondo molti cittadini, diversi cantieri non portano a miglioramenti, come del caso di via Bollitora o della rotonda sulla tangenziale Bruno Losi all’altezza di viale Peruzzi. Per questo ci viene spontaneo chiederci: la Giunta che amministra Carpi vive la città? Chi governa si è mai trovato bloccato per mezz’ora in via Manzoni o in via Roosevelt? Ha mai provato i disagi di una via Quattro Pilastri chiusa? O forse dall’alto delle loro poltrone questi problemi non esistono?". Rimarca Carletti: "Una cosa è certa: Fratelli d’Italia non resterà a guardare. Dopo l’enorme partecipazione al nostro banchetto e le numerose decine e decine di firme raccolte, porteremo avanti questa battaglia con ancora più forza. La Giunta deve assumersi le proprie responsabilità e dare risposte immediate. Pretendiamo un piano chiaro per la viabilità: serve coordinamento, servono percorsi alternativi, servono soluzioni concrete. Abbiamo raccolto segnalazioni, proteste e proposte dei cittadini, e continueremo a farci portavoce di chi è stanco di un’amministrazione cieca e sorda. Carpi merita di meglio".

Nei giorni scorsi anche il consigliere comunale Enrico Fieni aveva denunciato la "paralisi del traffico in città a causa dell’apertura simultanea di numerosi cantieri senza una pianificazione adeguata. Viabilità in tilt, ritardi per i cittadini e gravi disagi per le attività commerciali. Disagi che si verificano anche nella zona di Cibeno".

Maria Silvia Cabri