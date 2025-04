I cittadini contro l’agrivoltaico:: "Impatta su ecosistema e suolo"

"Questi impianti hanno ben poco a che fare con la ‘transizione ecologica’ ma sono pura speculazione energetica a servizio di imprese private, attuata con fondi pubblici e sfruttando i territori e le popolazioni che li abitano, senza alcun ritorno sulla bolletta per i cittadini e neppure le ‘compensazioni’, che già dal nome fanno capire come questo uso delle tecnologie rinnovabili produca danni". Il comitato ‘Carpi per la Giustizia Climatica e Sociale’ interviene dopo l’assemblea pubblica organizzata dal Comune per illustrare il progetto di insediamento dell’impianto agrivoltaico del ‘Cascinetto’.

"Siamo favorevoli al fotovoltaico – dicono dal Comitato – ma non al consumo di suolo né alla speculazione, quindi ci opponiamo a questo utilizzo scriteriato che impatta su suolo, ecosistemi e biodiversità, e crediamo che si debba investire sugli impianti da installare sui tetti di abitazioni, aziende e aree cementificate, in una logica democratica di microgenerazione distribuita ben rappresentata dall’esperienza delle comunità solari energetiche. Al sindaco di Carpi ma anche a quello di Novi, e in generale alle istituzioni locali coinvolte, chiediamo di tutelare il territorio e respingere tale speculazione".

Sul tema interviene anche la segretaria cittadina del Pd, Daniela Depietri, per replicare a Fratelli d’Italia: "L’unica mozione che ha chiesto di informare i cittadini è stata presentata dalla maggioranza, e l’opposizione ha votato contro! E ora una parte della stessa ha il coraggio di lamentare un coinvolgimento carente dei cittadini? È un tentativo di strumentalizzazione che offende l’intelligenza di tutti, compresi gli elettori di centrodestra".