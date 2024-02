I civici vanno da soli e puntano su Giorgio Siena

Sulle chance del centrosinistra per la riconquista del Comune di Mirandola pesa l’ombra della lista proposta da "+ Mirandola" e "Comitato civico Mirandola 2024", che ha deciso di candidare per la carica di sindaco il professor Giorgio Siena. La neonata coalizione, civica e di impronta liberal-democratica, può contare sulla carta su un consenso variabile (elezioni Camera 2023) tra il 5-10%. "La lista civica +Mirandola, congiuntamente al Comitato Mirandola 2024, - fa sapere il portavoce Claudio Prandi - confermano la volontà di una presenza autonoma alle prossime elezioni amministrative con un proprio candidato. Si è scelto Giorgio Siena, in virtù dell’esperienza politica, delle competenze, della stima e della professionalità espressa come Dirigente scolastico e la sua volontà di dedicarsi integralmente alla propria città, per guidare una coalizione civica di ispirazione liberaldemocratica, aperta ad altri contributi". Questa presenza sarà una delle incognite che deciderà, in caso di ballottaggio al secondo turno, chi prevarrà tra i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra. "Mirandola – spiega Prandi - deve riprendere il ruolo politico che richiede un contesto economico particolarmente dinamico, caratterizzato soprattutto, ma non solo, dal distretto biomedicale. Solo una diversa organizzazione delle istituzioni comunali, verso una vera aggregazione politico istituzionale fra comuni, uscendo dall’isolamento che ha caratterizzato l’ultima legislatura, potrà assicurare forza e peso nell’ambito provinciale e regionale. Assumendo tale priorità "Mirandola 50.000" sarà lo slogan di presentazione della coalizione agli elettori di Mirandola".

al.b.