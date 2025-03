I colori incontrano la musica per la mostra alla Rossini

Colori e musica oggi pomeriggio alle 16 all’auditorium della corale Rossini in via Livio Borri 30, dove verrà inaugurata la mostra di pittura itinerante Mondragone - Modena "Ricordi ancestrali", con le opere di Filomena De Martino (nella foto). E in occasione della ‘vernice’, la corale Rossini diretta dal maestro Luca Saltini terrà un concerto che vedrà come soprano solista proprio la stessa artista. Si esibiranno anche le voci bianche della Giovane Rossini e il coro giovanile Diapasonica diretti dalla maestra Francesca Nascetti, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Roberto Penta. Introdurrà l’evento il colonnello Nicola Gemma, presidente della ‘Rossini’, ed è previsto anche l’intervento di Franco Bulfarini, esperto d’arte. Al temrine, un aperitivo con artisti, ospiti e visitatori. La mostra sarà aperta al pubblico anche lunedì 24 e 31 marzo dalle 17 alle 19, martedì 25 marzo e 1° aprile, poi venerdì 28 marzo e 4 aprile dalle 17 alle 21.

