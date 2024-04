I comitati in piazza Grande: "Oltre 30 furti al giorno. La politica ora ci ascolti"

Un invito diretto ai parlamentari eletti nella circoscrizione dell’Emilia Romagna, affinché vengano a Modena e ascoltino le proteste dei cittadini. E’ coraggiosa l’iniziativa lanciata da tre comitati di quartiere della città, più precisamente dal Comitato Villaggio Zeta, dal Comitato aree Portile-Paganine e dal Gruppo Pitagora, che hanno deciso di indire il giorno 8 aprile presso il Teatro Guiglia di Modena un incontro di confronto aperto ai cittadini, al quale sono stati convocati gli onorevoli e le massime cariche della città e della regione, da Stefano Bonaccini al sindaco Muzzarelli. Sul banco degli imputati la situazione sicurezza a Modena, trascurata e preoccupante secondo i portavoce dell’iniziativa, con i numeri che parlano chiaro: "Nel 2023 a Modena sono stati denunciati 13.177 furti, più di 30 al giorno – afferma Walter Parenti del Comitato Villaggio Zeta – per questo abbiamo chiamato i parlamentari per informare sulla questione sicurezza nella nostra città. Chi sta al governo deve cercare di debellare le situazioni di delinquenza e mettere in sicurezza la città, per questo l’incontro di lunedì è necessario. Noi parliamo giornalmente con i cittadini, e più di una persona su tre è stanca al punto da non fare neanche più denuncia in seguito a scippi e furti. Come abbiamo già detto in un’altra conferenza, il tallone d’achille della nostra zona è il Residence Costellazioni, e chiediamo all’amministrazione e al futuro sindaco che si insedierà di provare a rispondere alle domande dei cittadini, occupandosene attivamente. Il problema è strutturale, siamo a conoscenza che il sindaco abbia poteri limitati, e per questo ci rivolgiamo anche al ministro Piantedosi".

Tra le proposte vagliate per fronteggiare il problema sicurezza, i comitati chiedono l’istituzione di vigili di quartiere in tutte le aree della città e l’adeguamento degli organici di forze di Polizia, con l’inserimento di Modena tra le città dotate di una squadra mobile di fascia A. "Al prefetto abbiamo già domandato che gli organici in servizio vengano adeguati in base alla realtà che oggi Modena rappresenta. – commenta Mauro Del Carlo, portavoce del Comitato aree Portile-Paganine – Visti i casi di delinquenza dell’ultimo anno, Modena non può più stare in fascia B, ma deve essere incardinata come questura di fascia A. Il nostro comitato rappresenta una piccola frazione della città, che purtroppo non è esente da situazioni di criminalità e delinquenza. Ci vorrebbero più pattuglie in periferia visti anche i numerosi furti nelle abitazioni, poiché vivendo in un’area di campagna siamo più soggetti a questo tipo di episodi. Dal canto nostro cerchiamo di supplire con delle chat di quartiere dove tutti i coordinatori tengono monitorate la situazione e vi assicuro che più di una volta abbiamo sventato situazioni pericolose". "Anche la nostra zona, dell’ex autodromo, è toccata da continui episodi di spaccio, - lamenta il portavoce del Gruppo Pitagora Andrea Gaddi - soprattutto il parco Ferrari non è un luogo sicuro, dal lato di Via Emilia Ovest fino alla zona di San Faustino. Siamo preoccupati perché questo progressivo allargamento degli spacciatori sta creando non pochi problemi a tutti i residenti. Se venisse inserito un vigile di quartiere sicuramente la situazione migliorerebbe: è un’idea che circola da un po’ ma che poi nessuna amministrazione ha mai messo in pratica". L’invito, ai nove Onorevoli Parlamentari eletti nella circoscrizione di Modena, è stato lanciato, con i comitati che auspicano la risposta e la presenza delle istituzioni per un confronto aperto e proficuo.