"I commercianti sono penalizzati"

"Il problema non è l’evento in sè ma le contraddizioni. Ho dovuto smontare un pezzo di dehors poiché risultava troppo ‘ingombrante’ eppure gli altri a Modena possono fare quello che vogliono – sono le parole di Alex Gelatti, del bar ’Grande Italia’ –. Possono manifestare, invadere le strade, ma noi dobbiamo stare attenti ai ‘centimetri’. In questa città usano due pesi due misure. Anche io dovrei dire tante cose,

dovrei sollevare tante polemiche ma non mi permetto di bloccare gli altri e di bloccare, soprattutto, il lavoro degli altri, come invece accade a noi.

Non manifesto eppure sono quello che paga le tasse ma, evidentemente, i miei diritti non sono gli stessi degli altri".