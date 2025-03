I Comuni si preparano alla festa del Racconto

Sarà mercoledì 1° ottobre il primo giorno della ‘Festa del Racconto’, che anche quest’anno coinvolge tutti i Comuni delle Terre d’argine: primi appuntamenti a Soliera, per poi spostarsi a Campogalliano e arrivare a Carpi per il fine settimana, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, con gli eventi conclusivi a Novi la domenica. Nei giorni scorsi, la giunta del Comune di Carpi ha approvato anche lo stanziamento dei fondi (complessivamente 160 mila euro, di cui 70 mila di contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio).

La manifestazione manterrà il focus consolidato sulla forma ‘racconto’ in tutte le sue declinazioni, da quelle più tradizionali a quelle innovative, con appuntamenti dedicati prevalentemente a un pubblico adulto ma anche eventi specifici per bambini, ragazzi, famiglie e scuole. Il programma si comporrà su un sistema di connessioni creative che toccano diversi linguaggi, oltre a quello puramente letterario: dagli incontri con gli autori ai podcast, dai workshop alle proiezioni, dalla riscoperta dei classici alla valorizzazione dei giovani talenti, dai reading teatrali alla musica alle mostre che animeranno giardini e piazze dei centri storici dei Comuni delle Terre d’argine. Il progetto è coordinato da un gruppo di lavoro del Sistema bibliotecario intercomunale mentre nelle prossime settimane verrà completato l’affidamento per l’organizzazione, l’ideazione e lo sviluppo del programma in un’ottica di pluriennalità.