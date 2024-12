I concerti Chiesa del Voto a lume di candela

La musica accompagna anche questo ultimo weekend prima di Natale. Vediamo dunque una carrellata di appuntamenti per questo sabato. Partiamo da Modena, e in particolare dalla chiesa del Voto dove oggi alle 18 la rassegna organizzata da Modena Musica Sacra presenterà ’Voci di Natale a lume di candela’, un’esperienza musicale intima e suggestiva, nei bagliori di tante piccole luci che accompagneranno il concerto dell’Ensemble Augusta, formazione semiprofessionale di Modena e Mirandola, specializzata nel repertorio vocale a cappella. Il gruppo, fondato dal maestro Lucio Carpani, spazia da opere rinascimentali ad arrangiamenti ispirati alle colonne sonore.

Sempre oggi alle 18 l’Ensemble Mandolinistico Estense, diretto dal maestro Roberto Palumbo, terrà il suo concerto natalizio al Santuario della Beata Vergine del Murazzo: ai brani strumentali trascritti per i ‘plettri’ (fra cui anche l’Aria sulla quarta corda di Bach e il Concerto per la notte di Natale di Corelli) si alterneranno quelli vocali eseguiti dal tenore Andrea Cesare Coronella, fra gli ultimi allievi di Luciano Pavarotti, e dal mezzosoprano Christina Minò. Il particolare timbro dei plettri, dovuto all’uso delle corde doppie e alla tecnica esecutiva del tremolo, consente di intraprendere un percorso di ricerca espressiva offrendo originali interpretazioni.

Ci spostiamo a Sassuolo, dove alle 21, nel duomo di San Giorgio (sempre con ingresso libero), la Scuola Corale Puccini, diretta dal maestro Armando Saielli e accompagnata dall’Accademia Filarmonica di Sassuolo e da Marco Bedetti all’organo, terrà il suo Concerto di Natale interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e alla solenne e maestosa ’Krönungsmesse KW 317’ (o Messa dell’Incoronazione). Al coro si uniranno il soprano Annalisa Curedda, il mezzosoprano Valentina Vanini, il temore Marco Guidorizzi e il basso Nicola Prodi. A completare il programma, una selezione di brani tradizionali natalizi. Un momento speciale sarà rappresentato dall’esibizione del ricostituito Coro delle voci bianche, formato da 15 bambini fra i 4 e i 10 anni, preparati e diretti dalla maestra Maria Ada Casali. Il concerto verrà replicato domani pomeriggio nella chiesa di Sant’Agostino a Modena.

E stasera alle 21 nel Duomo di Mirandola ’Salmi, mottetti e oratori del Barocco italiano’ concluderanno la rassegna ’Itinerari organistici’, in un concerto natalizio in memoria dei professori Bruno Andreolli e Gianluca Tusini, I soprani Eleonora Marenzoni e Bianca Beltrami e il contralto Giulietta Teani eseguiranno brani di Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Porpora e Luchesi (alcuni in prima esecuzione in tempi moderni) accompagnate dall’Orchestra Barocca di Cremona, diretta dal maestro Giovanni Battista Columbro, docente al Conservatorio di Milano.