I concerti del teatro Comunale. Si riparte dal grande Romanticismo

Un Do potente in fortissimo apre l’intensa Ouverture "Coriolano" di Beethoven. E sarà proprio su questa nota solenne che stasera (alle 20.30) prenderà il via anche la nuova stagione concertistica del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. La Savaria Symphony Orchestra, una delle realtà musicali più rappresentative dell’Ungheria, diretta da Kálmán Szennai, presenterà un programma dedicato al romanticismo tedesco. E per il Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 di Robert Schumann si unirà all’orchestra, come solista, l’ammirata pianista ucraina Anna Fedorova.

La storia dell’orchestra risale già alla fine dell’Ottocento: nacque come Filarmonica di Szombathely, dal nome dell’antica città ungherese in cui ha sede, poi nel 2007 ha preso il nome della regione ungherese di cui Szombathely è capoluogo, appunto la Savaria. Il concerto si aprirà proprio con il "Coriolano", circa otto minuti di profonda forza espressiva. Beethoven compose questa Ouverture nel 1807 come pezzo a se stante e intermezzo all’omonima tragedia di Heinrich Jospeh von Collin. Il musicista fu colpito dalla storia di Gaio Marcio, soprannominato Coriolano, che espugnò l’antica città dei Volsci e offrì loro collaborazione per combattere contro i Romani: nel testo di Collin, l’eroe morì suicida per il conflitto di coscienza, e Beethoven tradusse il suo dramma in una composizione tesissima e vigorosa che poi si conclude sciogliendosi nel soffio di un pianissimo. Nello stesso anno Beethoven lavorò alla Quarta Sinfonia, che verrà pure eseguita stasera. Nel 1804 aveva terminato la Terza, l’ "Eroica", e aveva iniziato la stesura di un’altra sinfonia, piuttosto complessa, che gli avrebbe richiesto un impegno di quattro anni e sarebbe divenuta poi la Quinta: fra l’una e l’altra, quasi di getto, scrisse la Quarta Sinfonia in si bemolle, una partitura ispirata all’intrattenimento ma non meno importante. Schumann la definì "una slanciata ragazza greca fra due giganti nordici".

Fra il 1841 e il 1845 nacque poi il Concerto in la minore op. 54 di Schumann, il più romantico dei concerti pianistici di tutta la letteratura musicale. La composizione rifletteva direttamente lo stato d’animo del musicista, che aveva sposato la pianista Clara Wieck, sua collaboratrice: fu proprio lei a eseguire per la prima volta il Concerto a Lipsia nel gennaio 1946, con l’orchestra diretta da Mendelssohn. Dall’Allegro affettuoso iniziale (che inizialmente era una "Fantasia" a se stante poi divenne il primo tempo del Concerto) fino all’Allegro vivace dell’ultimo tempo, questa composizione sembra essere infusa di gioia, "e tutti ormai – viene sottolineato nelle note al programma – sono concordi nel considerare il Concerto in la minore fra le espressioni più autentiche della personalità schumanniana per la qualità e la varietà dell’invenzione musicale".