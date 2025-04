I concerti La serata delle due storiche corali

Sabato sera... tutti in coro. Le due storiche e centenarie corali modenesi saranno infatti impegnate in contemporanea stasera in due concerti di spicco con programmi di speciale interesse. Partiamo dalla chiesa di San Pietro, dove alle 20.30 il Coro Filarmonico ‘Luigi Gazzotti’ diretto da Giulia Manicardi e l’organista Stefano Pellini proporranno un programma tutto dedicato ad Antonin Dvorák, nell’ambito della stagione di MusicaCantoParola. Dopo un’introduzione organistica con brani del compositore ceco, verrà presentata la ’Messa in re maggiore op. 86’ nella sua prima versione, datata 1887, una partitura sacra di rara esecuzione in Italia. Fede, Speranza, Amore: intorno a questi tre ideali Antonin Dvorák, allora 46enne, adattò il classico testo latino alla sua anima autentica, il sentire boemo, e lo rinforzò con l’architrave del sinfonismo, trovando in Beethoven il modello di riferimento. Nonostante le influenze di Bach e Beethoven, la Messa si connota per un tono elegiaco-pastorale e per una sua spontanea dolcezza melodica: il Kyrie, per esempio, si presenta come una nenia pastorale, il Gloria inizia con una ferma affermazione in re maggiore, il Sanctus ha il sapore rustico di una festa campestre, e tutto sfocia nel solare Amen finale.

Sarà incentrato su composizioni di tono religioso anche il ’Concerto di primavera’ che la corale Rossini (con la collaborazione del Coro Città di Mirandola) terrà sempre stasera alle 21 nella chiesa di Sant’Agostino. L’evento musicale coinvolgerà anche la Banda cittadina ‘Ferri’ che quest’anno celebra il 150° anniversario della fondazione, risultando pure una delle società centenarie più radicate e longeve della nostra città. Il maestro Luca Saltini, direttore della Rossini, si alternerà dunque alla direzione con Andrea Pedrazzi, maestro della banda, per eseguire un programma intessuto di brani di tema religioso tratti da famose opere liriche e la ’Missa Santa Cecilia’ composta appositamente per banda da Jacob de Haan. Alla corale si unirà il soprano Annalisa Ferrarini: inoltre nella compagine vocale si inseriranno 15 studenti del terzo anno del liceo musicale Sigonio, preparati dalle professoresse Francesca Nascetti e Marialuce Chalfoun in uno stage formativo, frutto della collaborazione fra la Rossini e l’istituto superiore cittadino. Il concerto sarà presentato da Alessandro Galli.