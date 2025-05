I consiglieri devolvono il gettone al paese messo in ginocchio dall’alluvione

Il Comune di San Felice additato per un gesto di generosità che in questo caso ha unito maggioranza e opposizione. Francesco Tassinari, sindaco del Comune di Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, ha voluto ringraziare il sindaco Michele Goldoni e tutti i consiglieri comunali. Il motivo si legge in una lettera: "Per la grande generosità dimostrata dal Comune con la vostra donazione. Un grande gesto molto apprezzato per sostenere le famiglie colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il nostro territorio". Tutti i consiglieri, infatti, avevano deciso di devolvere i loro compensi al paese romagnolo colpito dalla devastante alluvione del 2023.