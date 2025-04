"I contratti deboli alimentano in città la crisi abitativa"

Nel commentare l’ultimo report redatto, Marzio Govoni si è trovato a indossare due ‘giacche’: quella di presidente di Federconsumatori Modena e quella di Segretario di Sunia (il sindacato attivo per gli affittuari), sottolineando come le due crisi stiano andando di pari passo. Riferendosi alle polemiche sul caro affitti che animano la città in questi mesi ed enfatizzate dai rapporti del sindacato, evidenzia come "l’aumento del costo della vita – e degli affitti, il 30% in pochi anni a Modena – corrisponde a una perdita del potere di acquisto delle famiglie, anche grazie all’erosione degli stipendi generata dall’inflazione, pari anche essa in media al 30%, ma in negativo. La crisi abitativa che sta vivendo la città è legata alla contrazione dei redditi – per chi è assunto – e alle ‘risposte legislative’ che il mercato del lavoro offre ai più giovani: contratti precari, part time o di falso part time, a tempo determinato e spesso sottopagati, che non consentono ai giovani, anche se formati, di fare piani per il futuro".

Govoni sottolinea poi come in Italia con ‘giovani’ si intendano anche i trentenni, che "dovrebbero poter avere a questa età una loro stabilità. Una mancanza che irreversibilmente si riflette sul calo delle nascite e l’inverno demografico che stiamo vivendo. Quello che chiediamo come Federconsumatori è che a livello nazionale e cittadino si ci confronti realmente su questo problema".

f.l.