I corali di Bach alla chiesa del Voto: "Nel cuore della Riforma luterana"

Sarà dedicato ai corali figurati di Johann Sebastian Bach il concerto che il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ proporrà stasera alle 21 alla chiesa del Voto, in via Emilia Centro. ’Soli Deo Gloria’ è il titolo dell’esecuzione che vedrà protagonisti il soprano Angelica Disanto e l’Ensemble strumentale Orfeo Futuro (viola soprano, viola tenore, viola bassa e violone, foto). "Andremo nel cuore strumentale della Riforma luterana, il Corale, in cui si concentrano diversi punti di forza della teologia riformata, in particolare la volontà espressa da Lutero di intercettare nella liturgia la più radicata sensibilità popolare – spiegano le note del festival –. Con Bach, il Corale diventa ‘figurato’ concentrandovi la sapienza dell’improvvisazione all’organo e il contrappunto della tradizione musicale tedesca". Arie, recitativi e corali celeberrimi, come ’Jesus bleibet meine Freude’, si alterneranno a corali solo strumentali.

Specializzata nel repertorio barocco, Angelica Disanto ha studiato al Conservatorio Duni di Matera. Orfeo Futuro è un ensemble dalla composizione variabile, dal quartetto all’orchestra: lavora su repertori della musica europea dei secoli XVI - XVIII, anche ricercando innesti inediti e connessioni.