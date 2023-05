"I danni sono già ingenti Raccolti compromessi"

Nel nostro territorio l’allerta meteo è alta per il livello dei corsi d’acqua ma c’è anche tanta amarezza per i danni causati dalla pioggia battente. Parliamo di 300 milioni di euro di danni subiti dalle attività agricole e dalle infrastrutture in Emilia Romagna, dove sono finiti sott’acqua migliaia di ettari di terreno coltivato a kiwi, susine, pere e mele ma anche cereali, vivai, ortaggi, allevamenti, macchinari di lavorazione ed infrastrutture. La situazione è critica anche nel nostro territorio, come spiega Marco Zanni, direttore della Coldiretti Modena. "Fortunatamente non si sono registrate al momento esondazioni ma è già in atto la conta dei danni che queste piogge stanno provocando a diversi frutti, tra cui le ciliegie e le fragole, che non si riescono a raccogliere. Per non parlare delle pere – spiega Zanni – che a causa delle basse temperature e della pioggia cadranno prima di essere mature, ma avremo problemi di asfissia anche di altre culture, come frumento e cereali. La nostra intenzione, anche per il territorio modenese è quella di chiedere un aiuto al Governo. Infatti si registreranno problemi anche in zona Parmigiano Reggiano e si perderà il prodotto: non riusciremo a fare il primo taglio. Il danno stimato, complessivamente è molto importante soprattutto perchè si va a sommare ai danni delle gelate di aprile. Le poche pere rimaste andranno incontro a questa caduta precoce e ci saranno problemi anche su meloni e cocomeri". Coldiretti chiede quindi al Governo un intervento urgente per mettere in campo ogni azione utile finalizzata alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi metereologici.

A chiedere un provvedimento speciale, al fine di destinare fondi per aiutare le imprese danneggiate è anche Cia- Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna che ha incontrato i rappresentanti di istituzioni ed enti, sia a livello locale che regionale. L’obiettivo è quello di definire una linea strategica comune per aiutare in tempi brevi le aziende colpite dagli eventi calamitosi. Sulla situazione maltempo in Emilia Romagna interviene anche la deputata modenese del Movimento Cinque Stelle Stefania Ascari. "L’Emilia Romagna è ancora una volta in ginocchio a causa delle piogge incessanti – sottolinea – Oltre 900 persone sono state evacuate e frane, allagamenti, blocchi stradali e ferroviari stanno creando disagi e allarmi che si uniscono agli irreparabili danni all’agricoltura. Un ringraziamento va ai vigili del fuoco, alla protezione civile e all’intera macchina dei soccorsi che sta lavorando senza sosta per mettere in sicurezza i cittadini e limitare il più possibile i danni. Il Governo dia un segnale che non sia di pura circostanza. La mia vicinanza ai miei corregionali e a tutti gli abitanti delle regioni colpite dal maltempo".

Valentina Reggiani