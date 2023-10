I dem cercano il loro campione. Voto, il Pd interroga gli elettori: "Candidato sindaco, no ai veti"

Le consultazioni ’allargate’ della segreteria, quelle ’ristrette’ nei 14 circoli Pd della città e un questionario rivolto agli elettori. E’ la strategia in tre mosse che i vertici del Partito democratico cittadino hanno elaborato con l’obiettivo di individuare il miglior candidato sindaco dem.

"Il primo percorso, già avviato, prevede incontri della segreteria con associazioni, terzo settore, corpi intermedi e realtà economiche per confrontarsi sulla città del futuro – spiega la segretaria Federica Venturelli – Il secondo è il percorso che prende avvio il 24 ottobre e che vedrà coinvolti tutti i 14 circoli Pd della città con consultazioni che dureranno fino al 12 novembre. Il terzo è un percorso pronto a partire con questionari che saranno sottoposti ai 9mila elettori delle primarie e ai modenesi interessati per ascoltare idee e proposte per il programma elettorale su temi centrali: casa, ambiente, servizi di prossimità, welfare, sicurezze, centro storico e frazioni, cultura e sport". "Le consultazioni – spiega il Pd – si svolgeranno attraverso le assemblee di circolo, aperte a tutte le iscritte e agli iscritti del Pd cittadino e incentrate su tre direttrici: confronto politico su quanto realizzato nel corso degli ultimi dieci anni di amministrazione, idee e proposte della Modena del 2030 e individuazione del profilo del candidato o candidata sindaco. Un percorso trasparente e partecipato che vuole dare voce agli iscritti e avviare una discussione politica sulla visione di città del futuro da condividere con gli alleati per presentarsi alle cittadine e ai cittadini".

"All’assemblea cittadina del 5 ottobre – spiega Venturelli – abiamo detto che saremmo partiti dalle idee, non dai nomi. È vero, lo dicono tutti, noi però lo facciamo davvero e continueremo a farlo, con coerenza e determinazione. Sulla coalizione stiamo già dialogando con tutti, ma prima vengono le idee e sulla base di queste vengono poi gli accordi tra forze politiche. E proprio sulle idee siamo convinti si possa costruire una alleanza forte e un programma condiviso e di qualità. Abbiamo già fatto i primi incontri e con questo spirito continueremo a tessere relazioni per costruire un’alleanza larga e diffusa. Il Pd è al servizio di un nuovo progetto politico per Modena. Vogliamo proporre ai modenesi una visione di città e costruire un percorso con tutte le forze politiche che sono all’opposizione del Governo Meloni, con il civismo, con le associazioni e con nuovi movimenti municipalisti-democratici". La segreteria Pd conclude sottolineando che, come deciso in assemblea, i mesi di novembre e dicembre saranno "decisivi per fare sintesi, insieme agli alleati, delle consultazioni e del percorso su idee e programmi, per selezionare il candidato o la candidata sindaco. Vogliamo il miglior profilo possibile per vincere le elezioni, senza alcuna pregiudiziale o veto. Un profilo competente, autorevole, che offra garanzie di saper fare, con concretezza e di saperci accompagnare nel futuro".