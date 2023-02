I dem gialloblù fedeli a Bonaccini Al governatore quasi il 70% dei voti

Gli oltre 24mila (esattamente 24.477) modenesi che ieri hanno affollato i seggi non hanno tradito Stefano Bonaccini, impegnato in un sofferto testa a testa per la conquista della segreteria del Pd. I primi voti a livello nazionale erano sbilanciati a favore della sfidante Schlein ma Modena gli è rimasta fedele.

Sotto la Ghirlandina, infatti, il derby emiliano per conquistare la segreteria nazionale di un Pd sempre più ammaccato ha visto prevalere il governatore ’gialloblù’ con il 64% contro il 36% della rivale Elly Schlein, con una forbice ancora più ampia se allarghiamo il campo a tutta la provincia (68% a 32%).

Nella lunga notte del Pd i giornalisti hanno affollato il quartier generale del presidente della Regione, allestito alla Casa dei Popoli a Casalecchio di Reno, mentre militanti e big sono arrivati alla spicciolata. Tensione e musi lunghi. Pare che Bonaccini sia rimasto a casa, a Campogalliano, per la prima parte della serata mentre nella sala bolognese – dove festeggiò il successo alle regionali del 2020 – i volontari offrivano ai presenti tagliatelle al ragù.

La giornata era iniziata proprio nella sua Campogalliano rimasta aggrappata al sogno, quello di vedere per la prima volta nella storia un esponente della nostra terra alla guida del partito erede del Pci. Lì ha trionfato con 593 preferenze rispetto alle 71 per Elly Schlein (su 665 schede, 1 nulla). Ma in generale tutta la Bassa, da Mirandola, a Medolla a Massa Finalese ha tifato per Bonaccini.

Nella provincia modenese erano 88 i gazebo allestiti in totale per l’occasione: 19 in città e gli altri nei comuni della provincia. La partecipazione alle primarie è stata alta ovunque, anche se minore rispetto alle quasi 32mila presenze in occasione della nomina di Zingaretti. In città invece l’affluenza è stata analoga al 2019.

Particolarmente affollati i seggi di Modena Est e della Crocetta, quartieri tradizionalmente fedeli ai Dem. Il voto dei circoli, che si è tenuto a inizio febbraio, aveva regalato una vittoria schiacciante a Stefano Bonaccini: 1.563 preferenze pari al 67,55%. Seconda si era piazzata Schlein con 502 voti (21,69%) seguita da Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Tra le prima reazioni al voto di ieri quella del sindaco di Carpi Alberto Bellelli: "Ho votato alle primarie del Partito democratico. Dove lo trovi un partito che ti permette, così, una mattina di andare a votare e scegliere il segretario nazionale?".

Al di là dell’esito del voto, soddisfazione da parte del segretario provinciale Roberto Solomita: "Ancora una volta i cittadini hanno risposto alla chiamata per ridare una legittimazione democratica forte alla leaderaship del nuovo Partito democratico. Grazie ai cittadini e volontari che hanno sfidato anche il maltempo".