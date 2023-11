I dem non indietreggiano: "Il progetto non funziona, individuare alternative"

"Se la Regione e le imprese del territorio dovessero individuare alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale con infrastrutture su ferro che diano le stesse risposte alla nostra economia, non vediamo perché non debbano essere prese in considerazione". Il Pd di Modena, per bocca della segretaria Federica Venturelli e del capogruppo Antonio Carpentieri, interviene per fare alcune puntualizzazioni dopo aver votato a favore insieme a Verdi, Sinistra e Cinque stelle un ordine del giorno che considera il progetto della bretella Campogalliano-Sassuolo, di cui si parla da decenni e che collegherebbe il distretto ceramico all’autostrada, "anacronistico, superato e impattante".

"Il Pd – argomentano Venturelli e Carpentieri – è impegnato per il bene di Modena, i suoi cittadini e le sue imprese. Per quanto riguarda la bretella, la posizione del Pd modenese sull’attuale progetto è nota da tempo. Il tratto che corre sul territorio comunale e interessa la città è il collegamento tra l’autostrada del Brennero e lo scalo merci, e per noi era ed è un’infrastruttura necessaria e prioritaria. Semplicemente, il progetto così com’è concepito non risponde alle esigenze del territorio e delle imprese, anzi potrebbe essere controproducente. L’attuale tracciato impedirebbe lo sviluppo del polo logistico intermodale a Cittanova che già ora è saturo al 100%. Per questa ragione, già oggi non possiamo dire si a imprese che ci chiedono di investire su di una logistica sostenibile e che aumenterebbe la competitività del nostro territorio. Del resto, l’attuale tratto che collega Modena e Rubiera complicherebbe i flussi attuali portandoli sulla nuova infrastruttura, però a pagamento. E’ proprio il sindaco Muzzarelli che non certo da oggi ma da tanti anni dice che la logica dei caselli non va bene. Lo disse addirittura nella precedente consiliatura: non si può costringere chi si sposta lungo l’asse ovest-est del nostro territorio a pagare per andare a lavorare o tornare a casa. Questi sono alcuni dei motivi per cui da quasi 10 anni, con lettere ai diversi ministri che si sono succeduti, di ogni maggioranza, chiediamo modifiche e continueremo a difendere il nostro territorio e le nostre imprese. Il secondo tratto – chiudono segretaria e capogruppo – non riguarda il territorio comunale della nostra città".