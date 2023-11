I democratici e la sfida della coerenza

Ma la rivoluzione verde, può essere un tema elettorale? O meglio, si può trattare un tema così delicato, così spartiacque per le generazioni future, col corto respiro delle ’corse ai voti’? Viene da chiederselo leggendo le perplessità, all’interno del centrosinistra, dopo l’ordine del giorno votato dal Pd cittadino in cui si parla della Bretella Campogalliano-Sassuolo, nastro d’asfalto su terra vergine, come di un progetto anacronistico. A sinistra del Pd si chiedono se i dem stiano giocando sporco in vista delle amministrative alle porte. Dubbi alimentati dallo stop della Regione che, con l’assessore Corsini, dice ’va fatta’. Forse per il Pd c’è una sfida ancora più importante di quella green da vincere. E’ quella della coerenza.