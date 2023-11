I Dinosauri a Carpi con i primi Ramblers

L’avevano promesso, che sarebbe stata una festa. Ma è diventata qualcosa di unico: il concerto di sabato sera al teatro Comunale di Carpi dei Dinosauri diventerà l’occasione per una bellissima rimpatriata dei Modena City Ramblers degli inizi, quasi tutti almeno.

Premessa: i Dinosauri sono Cisco Bellotti, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, ovvero tre dei fondatori dei Ramblers che nel corso degli anni, per ragioni personali, hanno preso strade diverse. A loro si era già aggiunto Massimo Giuntini, che fa un lavoro di produzione indispensabile, considerando che Cottica ormai vive a Bruxelles da anni e anche Rubbiani si è dedicato ad altro.

Bene, i Dinosauri hanno fatto un disco nel 2016, seguito da un tour all’insegna prima di tutto del divertimento personale. Poi qualche settimana fa è uscito il singolo-manifesto Combat Folk, ed è partito un secondo tour, compatibilmente con gli impegni professionali. Il concerto di Carpi fa parte del ’secondo tempo’ di questa tournée, ma sarà un evento unico perché a differenza degli altri spettacoli, diventerà l’occasione per un ritorno agli inizi che ieri Cisco ha ufficializzato con un post su facebook.

A quel 1992 in cui Cisco era tra il pubblico al Kalinka e i Ramblers lo fecero salire sul palco per farlo cantare con loro, scoprendo un’affinità che si trasformò in alleanza musicale. Bene, lo spettacolo di sabato vedrà la riunione della ’Grande Famiglia’, come si intitola il secondo album dei Ramblers: "A Carpi con noi sul palco ci saranno anche Massimo Ghiacci al basso, Franco D’Aniello al flauto, Lucio Gaetani al bouzouki, Marco Michelini al violino e Roberto Zeno alla batteria. Ci si emoziona solo a leggere i nomi chissà come sarà ritrovarli a suonare al fianco".

Per chi ci sarà, sicuramente uno spasso.

Doriano Rabotti