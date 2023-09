I dipinti di Alberto Cavallari in beneficenza. Il ricavato per aiutare bambine in Myanmar

Un generoso lascito unisce idealmente un grande artista modenese, Alberto Cavallari (1924 – 2016) e l’Associazione Talità Kum, nell’intento benefico di ristrutturare una casa d’accoglienza per bambine in Myanmar. Quarantanove, tra dipinti e disegni del noto pittore Cavallari, nato a Scortichino ma modenese d’adozione, sono, infatti, posti in vendita a scopo benefico, nel corso di una Mostra d’Arte che si svolge al Centro Alberione di Via 3 Febbraio 7, a Modena, dal oggi fino al 1 ottobre. All’origine dell’iniziativa, il lascito che un’anonima signora ha destinato all’Associazione Talità Kum, comprendente 110 tra dipinti e disegni: di queste opere ne sarà esposta una selezione di 31 quadri a olio di varie dimensioni e 20 preziosi disegni su carta a tecnica mista, china, grafite e inchiostro. "Desideriamo mettere a disposizione parte della nostra collezione d’Arte – afferma la p residente di Talità Kum, Maria Rosa Grosoli – per destinare il ricavato a sostegno del progetto in corso di realizzazione nella città di Loikaw in Myanmar". Un intervento concreto dunque, a integrazione dell’impegno internazionale dell’Associazione, che sostiene progetti a distanza a favore dell’infanzia. "Un’iniziativa alla quale il Comune di Modena ha concesso il Patrocinio, su proposta dell’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi – prosegue Maria Rosa Grosoli - e alla quale teniamo in modo particolare, perché destinata a fornire supporto materiale e morale alle bambine e ragazze che vivono in un territorio attualmente in condizioni di difficoltà economiche e sociali". La quotazione delle opere in mostra, tutte autografate dall’autore, va dai 3000 euro delle tele più grandi, ai circa 100 euro dei disegni. In occasione della mostra, appassionati d’Arte e collezionisti potranno usufruire di un’eccezionale occasione di acquisto delle opere di Cavallari. L’Associazione Talikà Kum, infatti, si farà carico di una significativa percentuale del prezzo di vendita, allo scopo di favorire il successo dell’iniziativa benefica.

Maria Silvia Cabri