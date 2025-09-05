I dipinti di ’Rubes’ Trivellini. Paesaggi che parlano al cuore

Le opere di Umberto Trivellini, per tutti ‘Rubes’, sanno sempre parlare agli occhi. Ma per i finalesi sanno anche parlare al cuore, perché raccontano di scorci talvolta scomparsi, di torri e di portici, di paesaggi e di personaggi che ispirano memoria e poesia.

A 37 anni dalla sua scomparsa, è bello ‘ritrovare’ Trivellini negli acquerelli, nei disegni e nei dipinti che Alma Finalis – con il patrocinio dell’amministrazione comunale – esporrà da domani fino a domenica 21 settembre nelle sale dell’ex Guardia Nazionale in corso Cavour a Finale Emilia, proseguendo il percorso di riscoperta degli artisti del luogo. Trivellini nacque a Finale proprio il 6 settembre 1911 e fin da giovane coltivò la passione per il disegno: venne quindi assunto come disegnatore meccanico alla Caproni di Predappio, poi all’Ansaldo di Genova, la città dove si trasferì, per poi tornare a Finale dopo il pensionamento. E in parallelo continuò a dipingere: sguardi su Finale, paesaggi liguri o di montagna, le teste di cavallo e i ritratti di volti scavati dalla fatica e dal lavoro. Pur autodidatta, Trivellini aveva il grande dono della semplicità figurativa ed espressiva. La mostra finalese offre un’ampia selezione di sue opere, fra cui alcune rarità e riscoperte.

La mostra sarà inaugurata alle 11.30. Poi, alle 17.30, presso il circolo culturale Parco dell’Ovest, Alma Finalis metterà all’asta alcune opere donate dagli artisti che sono stati finora ospitati nella sala di corso Cavour: il ricavato verrà destinato alla gestione della sala espositiva e all’organizzazione delle mostre future. A seguire, specialità gastronomiche e le musiche swing dei Sughè Sughessa.

s.m.