I diplomati dello Spallazani si ritrovano dopo 50 anni

Rimpatriata dei diplomati di 50 anni fa all’IIS Lazzaro Spallanzani di Montombraro. Dopo un momento di ricordo nella chiesa parrocchiale e successiva visita ai nuovi laboratori del San Carlo, si è svolto l’incontro con gli studenti della classe 5 APM, con le rappresentanze scolastiche e comunali, presente la consigliera regionale Maria Costi, presidente della Commissione giovani. Roberto Lenti, uno dei venti ex studenti ha ricordato che le lezioni diurne dell’istituto iniziarono nel 1966, prima con una classe poi con il biennio e nel 1971 furono istituiti i cinque anni con diploma di agrotecnico. "Don Erio Belloi – ha detto - direttore del collegio San Carlo, è stato l’artefice di tutto questo. Noi siamo gli molto legati e lo ringraziamo ancora per il suo impegno in vita".

Sostennero l’esame di stato nel 1975: Luciano Appurati, Iolanda Balestri, Maurizio Banorri, Mirella Bernabei, Fabrizio Bertarini, Claudio Cappi, Marilena Ferrari, Giuliano Fratti, Loreno Gandolfi, Franco Grandi, Lenti Roberto, Pietro Lucchi, Walter Monari, Maurizio Olivari, Mirco Peverari, Pietra Sabatino, Achille Savigni, Franco Scurani, Abramo Uccellari, Donatello Zanardi.

w. b.