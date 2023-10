I diplomi internazionali consegnati a ventotto studenti dell’alberghiero

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i diplomi ai 28 allievi di ’Ial’ Scuola Alberghiera di Serramazzoni che lo scorso giugno hanno superato, oltre all’esame finale di specializzazione in cucina, sala o pasticceria, anche quello di previsto da Eurhodip. Si tratta dell’associazione di un’associazione cui aderiscono 160 istituti alberghieri di 35 paesi, leader nell’ospitalità, ristorazione ed educazione turistica, di cui è vicepresidente Alessandra Ferrari, coordinatrice didattica percorso quarto anno dell’istituto di Serramazzoni. Gli allievi hanno sostenuto un questionario on line in lingua inglese che consisteva in 200 domande sull’enogastronomia europea e un test sulla personalità. "Il diploma Eurhodip rappresenta per i nostri ragazzi una grande opportunità di crescita formativa, oltre che umana – spiega Ferrari –. Sono diventati cittadini del mondo, le competenze riconosciute a livello internazionale daranno loro la possibilità di inserirsi in un contesto più ampio". "Per questo – aggiunge il presidente di Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma – dal prossimo anno offriremo la possibilità di conseguire il diploma Eurhodip agli allievi delle altre cinque scuole alberghiere da Piacenza a Riccione". La cerimonia di consegna dei diplomi si è conclusa con il lancio dei tocchi.

w. b.