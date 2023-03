I disagi dei commercianti "Non è un’impresa semplice ma dobbiamo contribuire"

di Paolo Tomassone Cassette di legno, cassette di plastica, carta, cartoni e organico, tantissimo organico. I commercianti del centro storico producono una quantità di rifiuti, molto diversi tra loro, che a fatica si riescono a stoccare per troppe ore nelle cantine e negli sgabuzzini delle proprie attività. Come impone invece il nuovo sistema di raccolta porta a porta che ha preso il via lunedì dentro le mura della città. Ecco perché da alcuni giorni tra San Francesco e via Albinelli, tra piazza Roma e piazza Mazzini, si appoggiano i sacchi colorati davanti alle saracinesche con molta circospezione. "Il periodo di transizione è appena cominciato, nel frattempo nella nostra zona sono rimasti i bidoni all’esterno proprio davanti al nostro punto vendita. Hera si è detta disponibile a trovare una soluzione per chi avrà difficoltà a tenere un certo tipo di rifiuti per troppo tempo vicino alle cucine. In questi primi giorni non nascondo un po’ di perplessità, ma abbiamo un contatto diretto con i tecnici di Hera che ci affiancano passo dopo passo". A parlare è Mario Bugani, titolare della pizzeria Alt e presidente di Modenamoremio, che ha colto l’occasione per avviare all’interno del proprio locale una "missione complicata", quella di convincere...