I discendenti dei soldati americani in visita sui campi di battaglia

Dopo 5 anni sono ritornati i discendenti dei soldati della 10ª divisione da montagna statunitense, soldati che combatterono la seconda guerra mondiale sui nostri monti. Sono arrivati a Lizzano in Belvedere in 122: figli e nipoti di militari di questa divisione che, dall’inverno e alla primavera del 1945 sconfisse i tedeschi, pagando un caro prezzo di sangue. Ed è subito è iniziato il tour di visite ai luoghi del bolognese e del modenese dove, gli allora ragazzi, la maggior parte in età dai 18 ai 24 anni, si sacrificarono per restituirci la libertà. Ieri hanno raggiunto Trignano di Fanano, domani saranno a Castel d’Aiano e sabato e domenica a Iola e a Montese. A Trignano, un gruppo è salito, a piedi, sulla vetta dei Monti della Riva, teatro della prima battaglia per lo sfondamento definitivo della Linea Gotica, che gli uomini della 10ª conquistarono nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, e in paese hanno visitato il museo. A Montese, gli ospiti americani assisteranno alla prima della miniserie ‘1945 Mountainmen’, regista Luciano La Valle, prodotto da Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello. Lasciato l’Appennino con destinazione Lago di Garda faranno una sosta a Bomporto dove li attenderà il sindaco. "Anni fa mi accompagnava mio padre Cruz, che combatté in questi luoghi - ha commentato Val Rios, presidente della 10th Mountain Divison Descendant -. Io ho portato i miei due nipoti. So che mio padre sarebbe molto felice sapere che sono venuti quassù". Lunedì ha voluto essere a Lizzano la signora Harriet Brooks, 92 anni, moglie di Thomas Brooks scomparso nel 2016, veterano della 10ª. "La compagnia di mio marito si fermò in quel punto – ha raccontato -. Un colpo di artiglieria tedesca colpì un albero e le schegge colpirono soldati impegnati a scavare postazioni. Mio marito era lì, stava parlando con il sergente Jack che gli finì addosso, morto. Forse fu il corpo di quel sergente a salvargli la vita".

Walter Bellisi