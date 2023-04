I discendenti dei soldati brasiliani "Stretto legame tra i nostri popoli"

Folta rappresentanza brasiliana ieri a Montese alla celebrazione del 25 aprile, guidata dall’ambasciatore brasiliano Hello Vitor Ramos Filho, della quale facevano parte alte cariche dell’esercito brasiliano, fra le quali il generale dell’esercito Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, l’addetto militare colonnello Sergio Alexandre de Oliveita, rappresentanti dell’aeronautica brasiliana, l’addetto navale.

Dal Brasile sono arrivati discendenti di soldati della FEB, la Forza di spedizione brasiliana che il 14 aprile 1945 liberò il paese di Montese, e il gruppo Viagem na Historia guidato da Mariano Bicego.

Presenti i carabinieri, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e del Lions Club Montese Appennino Est. Si è esibito il Corpo bandistico Quirino Manzini, diretto la Luca Tassi. "Giornate come queste – ha detto il sindaco di Montese, Matteo Deluca – devono farci ricordare quanto male porta la guerra". "Questo è un momento molto importante per i nostri due popoli – a ricordato l’ambasciatore del Brasile –. Ogni anno, il 25 aprile, a Montese, si rafforzano i legami tra il Brasile e l’Italia. A breve io rientro in Brasile ma ritornerò come turista perché l’Italia è il mio paese del cuore". Sono seguite la benedizione da parte del parroco don Bruno Caffagni e recita del Padre nostro in Italiano e in Portoghese.

Walter Bellisi