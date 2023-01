"I due aggressori non volevano uccidere"

Erano finiti in manette a marzo dello scorso anno: erano accusati di tentato omicidio dopo aver accoltellato, all’esterno di una sala giochi di via Regina Pacis, a Sassuolo, uno degli avventori: un uomo di 54 anni. Ora i due, Krouni Hamid, 42 anni e Ouni Mehrez, 46 sono stati rimessi in libertà. E’ caduta infatti l’accusa di tentato omicidio per i due indagati, che è stata derubricata in lesioni. L’esame delle video riprese di quella notte, sollecitate dalla difesa avrebbe infatti ‘restituito’ agli inquirenti una dinamica differente rispetto a quella inizialmente ipotizzata e il pm ha deciso per una qualificazione diversa e meno grave del reato contestato, che ora è quello di lesioni gravi. Nel frattempo, però, è arrivata anche la sentenza della Cassazione che, basandosi sul quadro accusatorio iniziale aveva respinto il ricorso presentato dai due imputati, Krouni Hamid, 42 anni e Ouni Mehrez, 46 attraverso il legale di fiducia, l’avvocato Roberto Ghini. Il 28 marzo il tribunale del riesame aveva applicato ai due – che ora sono stati appunto rimessi in libertà - la misura degli arresti domiciliari con il supporto del braccialetto elettronico ma gli indagati, attraverso il proprio legale, avevano presentato ricorso avverso l’ordinanza cautelare, ritenendo comunque vi fossero contraddizioni circa gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che non avrebbero consentito di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti di quella notte. I giudici, però, avevano rigettato il ricorso ritenendo che le immagini estrapolate fornissero chiari elementi sulla dinamica dei fatti, confermata dalla testimonianza della vittima e di due testimoni presenti quella notte. A seguito di un ulteriore analisi di quegli stessi filmati, però, è emerso come effettivamente ‘le fasi’ e le motivazioni che avevano portato all’aggressione ai danni della vittima erano differenti rispetto a quelle emerse in un primo momento. Da qui la liberazione degli indagati.

Secondo le accuse in sostanza, mentre i tre si trovavano all’interno della sala giochi la vittima era stata colpita violentemente alle spalle, con calci, pugni e un oggetto appuntito. I colpi sferrati dagli indagati avevano provocato al sassolese gravi ferite tanto che l’uomo era stato ricoverato d’urgenza a Boggiovara. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio avevano consentito di individuare i due responsabili e di ricostruire le fasi dell’aggressione. Gli stranieri erano quindi finiti in manette per tentato omicidio in concorso. Tutto era nato da una lite cominciata nella sala giochi della zona e poi proseguita fuori, per strada.

v. r.