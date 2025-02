I Due Foscari, sfida (a sorpresa) per Marily

"Chi mi conosce sa che a me piacciono le sfide. E questa l’ho accolta senza pensarci un momento", confessa il soprano Marily Santoro che proprio pochi giorni fa è stata chiamata nel cast de ’I Due Foscari’ di Giuseppe Verdi, in scena ancora oggi alle 15.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni. Interpreta Lucrezia Contarini, moglie di Jacopo Foscari, figlio del Doge, accusato di tradimento. Soltanto pochi giorni fa Marily Santoro era protagonista nella "Bohème" a Messina, quando le è arrivata la ‘convocazione’ da Modena, "una vera sorpresa, del tutto inattesa – rivela –. E per me una grande gioia". Orgogliosamente calabrese, Marily è infatti modenese d’adozione: ha scelto la nostra città fin da quando ha frequentato i corsi di alta formazione di Raina Kabaivanska al Vecchi Tonelli, e abita proprio a due passi dal teatro Comunale. Oggi la riascolteremo accanto a due stelle, il baritono Luca Salsi e il tenore Luciano Ganci.

Da Puccini a Verdi in una manciata di giorni...

"Già un anno fa avevo studiato il ruolo di Lucrezia Contarini, lo avevo preparato per approfondire il repertorio verdiano. Poi è rimasto come in attesa, a maturare. Pochi giorni fa è tornato ad affacciarsi nella mia vita. È un ruolo impegnativo del primo Verdi, l’ho amato da subito".

Perché?

"L’attualità di Lucrezia mi sconvolge. È la donna volitiva che lotta contro una grave ingiustizia, lotta per amore, discapito di tutto. Invoca la giustizia che non le dà il premio nel presente, ma consegna a noi una storia di una morale grande e di inestimabile valore".

Con Verdi lei ha trascorso due mesi importanti alla Scala di Milano. Ce li racconta?

"È stata un’esperienza straordinaria. Sono stata scritturata come ‘cover’ di Anna Netrebko per ‘La Forza del Destino’ che ha aperto la stagione scaligera lo scorso 7 dicembre. Quindi ho seguito tutta la produzione e tutta la nascita dell’opera. Alla prova antegenerale Anna Netrebko ha preferito risparmiare la voce, quindi io ho cantato in proscenio al posto suo: un’emozione incredibile. Cantare su un palco come quello della Scala ti affida una responsabilità ancora maggiore: ma mi piace alzare sempre l’asticella".

Come è stato lavorare con Anna Netrebko?

"Per molte settimane abbiamo condiviso le soddisfazioni e le ansie: fra noi si è creata una bellissima stima, e lei mi ha rivolto grandi complimenti per la mia linea vocale, mi ha incoraggiato, mi ha fatto perfino un regalo di compleanno. E, al termine delle repliche, mi ha augurato che il 2025 fosse per me un anno di svolta".

Quali sono i suoi progetti?

"Durante la primavera sarò Tosca nei teatri di Ravenna, Pisa e Livorno, e la prossima stagione anche qui a Modena. E poi al Festival Verdi di Parma e Busseto interpreterò Lady Macbeth in una nuova produzione con la regia di Manuel Renga e la direzione di Francesco Lanzillotta".

Felice?

"Soprattutto molto grata. Le esperienze di questi anni mi hanno insegnato tre capisaldi della mia professione: la perseveranza, quindi la capacità di non arrendersi anche davanti a porte chiuse, la costanza, dunque il rigore e la disciplina, e la resilienza, ovvero la consapevolezza che ogni percorso può comportare sacrifici anche interiori. E sento che gli auguri di Anna Netrebko mi porteranno bene".