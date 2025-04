I familiari del Charitas Aps: "Solitudine devastante. Il futuro e il ’dopo di noi’ fanno ancora tanta paura"

"Rispetto alla tragedia di Marzaglia io e gli altri genitori con cui ho parlato proviamo tutti una grandissima sofferenza: facciamo fatica anche solo ad immaginare il dolore, la solitudine dei familiari e di questo padre che ha compiuto il gesto. È devastante pensare che nel 2025 ancora si ponga fine alla vita del proprio coniuge, del proprio figlio per amore". Così l’avvocato Michela Anna Guerra, presidente dell’associazione familiari Charitas Aps. Lei è presidente dell’associazione e a sua volta genitore di un ragazzo con autismo grave. Cosa ne pensa della tragedia familiare di Marzaglia? "Onestamente penso ad una sola parola: la solitudine che tutte le famiglie provano quando hanno un figlio, un genitore, un parente con disabilità. Un sentimento che tutti proviamo: fino a che sono piccoli la disabilità viene gestita come ‘valore aggiunto’. Quando crescono, invece, si crea un isolamento sociale. Possiamo fare rete tra noi famiglie ma difficilmente c’è un aiuto concreto dalle istituzioni, dai servizi. Non è una mancanza di volontà: a Modena c’è un tavolo tecnico in Provincia sul ‘dopo di noi’ che coinvolge tutte le maggiori associazioni di Modena. Siamo però ancora in quella fase in cui tutto è sulla carta. Quindi lei crede che, alla base di questa tragedia, vi sia stata tanta solitudine... "Ti trovi con un parente con disabilità grave e devi per primo affrontare il tuo dolore personale. Poi devi inventarti qualcosa per impegnare le loro giornate". L’autismo è tra l’altro una condizione ‘complessa’, di difficile gestione... "Quando si parla di autismo si parla di tutto e niente: si possono avere ragazzi con un lieve livello di disabilità così come ci possono essere ragazzi con ritardo mentale, non verbali. È qui che si lega il problema del dopo di noi: un linguaggio assente o stereotipato, di difficile comprensione ti fa chiedere cosa succederà a lui, lei quando non ci saremo più". Oggi che prospettive ci sono? "Io sono fortunata: mio figlio è inserito in una struttura che è una eccellenza, ma si vive con l’angoscia, la paura di non essere più lì a tutelarli, a guardargli le spalle. Nella mia esperienza vivo una sorta di dopo di noi anticipato, vedendo mio figlio all’interno di una struttura, incoraggiato nei propri desideri quotidiani. Ma se così non fosse la paura è: dove va dopo? Saranno in grado di capirlo? La sola richiesta: ho sete, fame, è un problema. Quando sarà più grande andrà incontro a patologie: un ragazzo con autismo grave non è in grado di spiegare che non sta bene: da qua, magari, la crisi comportamentale che è l’unico modo che ha per esprimersi. Questi sono quegli elementi che, nel dopo di noi, spaventano tantissimo, a cui si aggiunge la concezione rispetto alle strutture". Che tipo di concezione? "Si pensa sempre che l’ingresso in struttura rappresenti l’abbandono, ma ti rendi conto come parente che non è così. È uno scoglio, uno stereotipo che sarebbe bene affrontare e superare ma qui occorre una rivoluzione culturale. Mio figlio nel Charitas è entrato nel 2017 e non è un luogo di abbandono ma di vita, grazie all’aiuto delle associazioni e della ‘rete’ delle famiglie".