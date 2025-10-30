I finti operai, la truffa: "Abusivi nella mia casa per un anno e mezzo"

Truffata per oltre un anno e mezzo da una fantomatica società di ristrutturazioni edili, la quale altro non era, in realtà, che una organizzazione criminale dedita a fare affari con stranieri disperati in cerca di un alloggio. Questo, in estrema sintesi, è quanto denuncia la castelfranchese E.F., proprietaria di un immobile con cinque unità abitative in via Boschetti a San Cesario. A raccontare la vicenda, finita con danni ancora da quantificare ma che ammontano ad alcune decine di migliaia di euro, è la stessa E.F. che spiega: "Tutto è iniziato nel marzo del 2024, quando affitto un mio appartamento di 90 metri quadrati con annessa tavernetta a quella che, credevo io in buona fede, fosse una società specializzata in ristrutturazioni edili. Il referente di questa sedicente società, che ho poi scoperto essere poco più che un prestanome, mi aveva assicurato che l’appartamento sarebbe stato utilizzato per dare un alloggio a tre – quattro operai loro dipendenti che dovevano effettuare lavori edili in zona. Ci siamo accordati per 1.000 euro il mese più un mese di canone anticipato. Dopo avere saldato questo importo iniziale, però, nessuno da questa società si fa più sentire e nessun canone di affitto mi viene più pagato. Inizio quindi a fare indagini più approfondite e scopro subito che la fantomatica società non svolgeva affatto lavori edili, ma sub-affittava questo appartamento a 10 – 15 extracomunitari, per cifre che andavano dai 250 ai 300 euro a persona, naturalmente tutto in nero. Ho quindi denunciato quanto stava avvenendo alla guardia di finanza e ai carabinieri. La vicenda si è trascinata fino al 2 ottobre scorso, quando grazie anche all’impegno di un bravo ufficiale giudiziario e al supporto delle forze dell’ordine, sono riuscita a rientrare in possesso del mio appartamento. Non è stata peraltro una cosa immediata: a poche ore dal primo sgombero, gli occupanti abusivi hanno rotto i sigilli e sono tornati dentro, ma per fortuna le forze dell’ordine, in assetto antisommossa, sono poi riuscite a sgomberarlo di nuovo. Non si possono neanche immaginare – prosegue E.F. – le condizioni in cui ho ritrovato il mio appartamento. Non ho avuto solo il danno degli affitti non pagati, quello è il meno. Ho infatti trovato il mio appartamento completamente distrutto, tra danni e muri abbattuti. In condizioni pietose anche la tavernetta. E una montagna di rifiuti in giardino, perché in oltre un anno hanno smaltito quasi tutto in giardino. Al contempo, vista la situazione, in questo anno e mezzo ho perso anche gli affittuari delle altre unità abitative dell’immobile in cui si trova questo appartamento; sono fuggiti proprio per il viavai che si era creato in zona. Mi è stato infatti segnalato che, chi abitava qui, spesso si ubriacava, accumulava appunto rifiuti in giardino e creava situazioni di pericolo e degrado. Ora, finalmente, sono riuscita a risolvere il problema. Ancora sto quantificando i danni, che a una stima ancora parziale ammontano almeno a 30.000 euro".

Marco Pederzoli