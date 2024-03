"I fondi arrivano dal Governo"

"Il piano di investimenti della Regione in materia di Sanità appare vago, confuso e mostra la totale assenza di lungimiranza da parte dell’amministrazione in carica. Venendo, infatti, al nosocomio di Carpi, abbiamo visto la sinistra esultare come se i fondi stanziati dipendessero esclusivamente dagli sforzi della Giunta Bonaccini. In merito a ciò, riteniamo importante precisare che i 126 milioni di euro annunciati non sono che quasi la metà dei fondi, ovvero 54.150.000 provengono dallo Stato, mentre solo 2.850.000 euro sono stati stanziati dalla Regione".

è questa la segnalazione di enuncia Federica Carletti, segretaria cittadina Fd’I di Carpi. Che incalza: "Inoltre, facendo riferimento ai fondi stanziati è urgente chiarire quanto prima in maniera precisa i termini del partenariato pubblico-privato che ammontano a 69 milioni di euro sui 126 totali ma che, fino a ora, sembrano uno dei tanti annunci della Giunta Bonaccini". "Le recenti dichiarazioni dell’assessore Donini – incalza la segretaria cittadina – sono, a dir poco, imbarazzanti. È inconcepibile che si tenti di far passare per unanime un voto sul piano di investimenti che, al contrario, ha suscitato numerose critiche e perplessità. Fratelli d’Italia si è astenuta dal voto, non per mancanza di interesse verso i concittadini, ma per rispetto nei loro confronti. Il rifiuto totale e deciso riguardo al progetto per Carpi è un segnale inequivocabile della nostra disapprovazione verso un’amministrazione che continua a deludere le aspettative di una cittadinanza che ha bisogno di interventi immediati".