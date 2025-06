I genitori: "Attacchi ingiustificati alla direttrice"

Un gruppo di docenti e genitori, dopo le polemiche rimbalzate sulla stampa, scendono in campo in difesa della dirigente scolastica della Direzione Didattica di Mirandola, professoressa Raffaella Pellacani, che era stata diffidata dai sindacati Cisl Scuola, Snals e Anief, i quali hanno annunciato lo stato di agitazione in attesa della convocazione di un tavolo tra le parti in Prefettura. Queste sigle avevano denunciato un clima da "muro contro muro" eretto dalla dirigente nei confronti del personale docente, Ata e dei precari dei vari plessi di infanzia e primaria facenti capo alla Direzione Didattica di Mirandola. "Non ci riconosciamo – scrive un gruppo di docenti - nel clima relazionale descritto, fatto di ‘silenzi imposti’ e ‘lavoratrici stremate’. Ci chiediamo – proseguono - come sia stato rilevato un disagio così grave, dato che non sono state indette assemblee sindacali o consultazioni che potessero evidenziarlo. Inoltre, non riscontriamo di fatto alcun pregiudizio tale da compromettere la qualità della didattica o il futuro degli alunni, che restano sempre al centro del nostro impegno professionale". Poi, l’accusa che è "inutilmente allarmistico coinvolgere la cittadinanza su una questione sindacale interna, facendo immaginare chissà quali scenari che contrastano assolutamente con la serenità che viviamo nelle classi". Considerazioni queste ultime che trovano conferma anche da parte di un gruppo di genitori che ci tengono a far sapere che: "Ogni mattina accompagniamo i nostri figli alla scuola primaria della Direzione Didattica di Mirandola, e ogni mattina ci sentiamo di affidarli a un luogo che non è solo un edificio scolastico, ma una vera e propria comunità educativa, viva e appassionata. Questa scuola è fatta di persone che ci credono davvero. Di insegnanti, collaboratori e famiglie che ogni giorno mettono in gioco tempo, energie e cura. E tutto questo prende forma sotto la guida di una dirigente che merita davvero di essere nominata: Raffaella Pellacani. La sua presenza si sente. Non solo perché dirige, ma perché ascolta, costruisce, sostiene".

Alberto Greco