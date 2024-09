"I gialloblù hanno grandi individualità"

Non è una sfida qualunque tra Cesena e Modena, nemmeno per iltecnico dei romagnoli Michele Mignani, con un passato in gialloblù.

Parlando della partita, il tecnico bianconero ha messo le mani avanti: "La squadra di Bisoli conta su individualità di assoluto valore come ad esempio Defrel (altro ex della partita, ndr) arrivato a fine mercato. Punta con decisione a obiettivi molto ambiziosi dopo essere stata acquisita da un gruppo imprenditoriale in grado di investire e di programmare per il futuro ad alti livelli. Sarà un match molto duro, risponderemo con le nostre armi".

Il tecnico ha inoltre analizzato le potenzialità del suo organico, soprattutto dei giovani cresciuti nel vivaio bianconero: "Berti e Francesconi hanno grandi margini di crescita come anche Shpendi. Pieraccini non è assolutamente calato nelle gerarchie, deve continuare ad allenarsi con puntiglio e professionalità perché arriverà anche il suo momento. Molto bene anche gli ultimi due giovani giunti dal mercato che vanno a completare l’organico. Leonardo Mendicino è uno dei prospetti migliori del florido vivaio dell’Atalanta e questo è già una garanzia come anche Elayis Tavsan, che sarà un degno sostituto alla bisogna di Berti e Kargbo".

Intanto, Come era immaginabile, venerdì sera, per il derby, al Manuzzi, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Da Modena è atteso un esodo. A ieri sera erano 1.316 i biglietti venduti per il settore ospiti. Il pubblico di casa, sempre numeroso, lo sarà anche di più in occasione del derby. A ieri, infatti, erano stati venduti 1.705 biglietti da aggiungere ai 112 pacchetti venduti in promozione per le prossime tre gare interne. Poi ci sono i quasi 8mila abbonati e una prevendita ancora aperta: ad oggi, in totale, tra tifosi di casa e ospiti si contano già più di 11mila spettatori.