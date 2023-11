I giapponesi Goat sul palco: prime note verso il Node 2023

Il percorso di avvicinamento al festival musicale Node 2023 - inizia questa sera alle 21 con i giapponesi Goat, ospiti presso La Tenda di Viale Molza, tra le nuove location del festival. Originari di Osaka, i Goat nascono dalla mente del chitarrista Koshiro Hino, figura chiave della scena sperimentale giapponese. L’ensemble utilizza un tradizionale set-up rock (chitarra, basso, batteria, percussioni) arricchito dalla presenza del sassofonista Akihiko Ando, per costruire, attraverso un elaborato sistema di schemi ritmici e percussivi, un reticolato di pattern ed armonie non convenzionali. Le composizioni che ne risultan vengono meticolosamente riprodotte dai Goat in live set trascendentali, in cui la ossessiva ripetizione di pattern ritmici e l’apparente assenza di appigli melodici è in grado di generare nello spettatore uno stato di trance.