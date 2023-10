I Giardini ducali, un parco gioiello da riqualificare

E’ un vero peccato vedere i nostri parchi cittadini sempre ostaggio di persone poco raccomandabili. L’ingresso dei Giardini ducali in corso Vittorio Emanuele ormai è inavvicinabile. Io ero solita fare un giro nella pausa dal lavoro visto che il mio ufficio è poco distante, ma ormai evito da tanto tempo perché non me la sento più. Al sindaco Muzzarelli e a chi sarà sindaco dopo di lui (e magari è arrivato il momento di cambiare colore di questa città) dico che bisogna cambiare e farlo in fretta. Perché Modena non può essere ostaggio di spacciatori e bande di ragazzini che vengono qui a spaventare altri ragazzi per bene che non possono ormai nemmeno girare tranquilli per strada.

Lettera firmata